Senadores democratas denunciam abusos em Cortes de Imigração

Um grupo de senadores democratas enviou uma carta ao procurador-geral, William Barr, para obter respostas sobre o que eles chamam de "politização" e "má gestão" dos tribunais de imigração.



As informações exigidas pelos legisladores incluem informações sobre o "treinamento e contratação" de juízes e a "má administração" dos tribunais para garantir que as leis de imigração sejam interpretadas e aplicadas de maneira justa e imparcial.



Os senadores também denunciam na carta que o governo “iludiu os procedimentos regulares de contratação para nomear um quadro de juízes partidários para a Junta de Apelações de Imigração (BIA)” e alerta que “ele também publicou uma série de regras que permitirão maior influência política em casos individuais ”.



As informações adicionais sobre o treinamento e a contratação de juízes permitirão "determinar se os tribunais de imigração estão cumprindo seu dever essencial", disseram eles.



Os legisladores também apontam que a má administração dos tribunais "impede" o fornecimento do devido processo básico aos imigrantes e causa "danos duradouros" à confiança do público no sistema judicial de imigração.