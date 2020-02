Joe Biden faz ‘mea culpa’ e reconhece que número recorde de deportações, durante a gestão Obama, foi um erro

Em entrevista ao jornalista da Univision Jorge Ramos, o pré-candidato democrata Joe Biden discutiu os principais problemas e aspirações de sua campanha em uma conversa dominada pela questão da imigração, revisando algumas posições e políticas que o ex-vice-presidente de Barack Obama apoiou e que, em alguns casos, agora se qualificam como "erro".



Um exemplo são os mais de 2 milhões de deportações de imigrantes que foram realizadas sob o governo Obama, uma pergunta de Jorge Ramos, à qual Biden respondeu aceitando sua responsabilidade.



"Demoramos muito para corrigir isso", disse o ex-vice-presidente. "Vi a dor nos olhos de tantas pessoas que estavam vendo seus parentes deportados. Sei o que significa perder um membro da família. É doloroso".



Biden também tentou justificar a existência de crianças em “jaulas” nos anos em que esteve na Casa Branca, uma imagem que está associada às políticas de Trump, mas que, embora em menor número e com procedimentos diferentes, ela também existia no governo Obama.



Na conversa, Jorge Ramos também lembrou que, em 2006, ele votou pela existência de uma cerca na fronteira com o México. “Qual é a diferença do muro que o presidente Trump deseja construir em comparação ao daquela época?”, perguntou o jornalista.



"Sim, votei a favor de uma cerca, em pequena parte, em certos lugares, faz sentido", tentou explicar um irritado Biden. "A ideia de votar em um muro como o que Trump está fazendo é ridícula", acrescentou.



"Eu disse que na primeira semana (como presidente) prepararei um projeto de imigração para 11 milhões [...] e também legalizarei os Dreamers, para que não haja dúvidas sobre que são americanos", explicou Biden sobre sua possível agenda política em relação à questão da imigração, se ele chegar à presidência.