Processo de Impeachment rende milhões de dólares para campanha de Trump

A campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, arrecadou mais de 60 milhões de dólares em janeiro, durante o julgamento de impeachment que ameaçava o mandato do republicano.



Os comitês de captação de recursos e o Comitê Nacional Republicano agora têm cerca de 232 milhões de dólares, segundo dados da Comissão Federal de Eleições. Os recursos são destinados para comprar publicidade na televisão, pagar funcionários e cobrir as outras despesas necessárias para tentar ganhar a eleição.



Brad Parscale, gerente de campanha do presidente, disse que “o vergonhoso processo de impeachment dos democratas apenas contribuiu” para o apoio financeiro à reeleição de Trump.



A Câmara dos Deputados, que tem maioria democrata, aprovou o processo de impeachment contra o bilionário no dia 18 de dezembro, tornando-o o terceiro presidente da história do país a ter essa marca em seu legado. Em meados de janeiro, o órgão enviou as acusações ao Senado, que, dominado pelos republicanos, acabou por absolvê-lo em 5 de fevereiro.