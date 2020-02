Políticos de Massachusetts reagem à decisão do governo Trump de enviar guardas da fronteira à Boston

Muitos políticos de Massachusetts estão criticando a decisão do presidente Donald Trump de aumentar a presença de funcionários do ICE, além de enviar guardas da fronteira às cidades que não cooperam com o governo federal em relação à detenção de imigrantes indocumentados que não cometeram crimes graves. Boston é uma dos locais “santuários” dos EUA e será alvo desses agentes táticos de elite.



"Rejeito nos termos mais fortes possíveis e farei tudo o que puder para lutar contra esta decisão", disse o congressista democrata Joe Kennedy.

Espera-se que os agentes de uma unidade da Patrulha da Fronteira venham a Massachusetts como parte de uma repressão em todo o país às cidades santuários.



"Este governo acredita que você precisa que tropas entrem para tornar a nossa comunidade segura. Nada poderia estar mais longe da verdade”, afirmou o deputado.



De acordo com o CBP, Boston libertou imigrantes ilegais da prisão, antes que o ICE pudesse levá-los. Em um comunicado, o Departamento de Segurança declarou:



"Quando as agências policiais não honram os detentos da imigração e libertam criminosos sérios nas ruas, isso prejudica a capacidade do ICE de proteger a segurança pública e cumprir sua missão".



Em Boston, muitos discordam, incluindo o prefeito Marty Walsh e a congressista Ayanna Pressley, que disse que, enquanto o governo escolhe a crueldade, a cidade escolherá a compaixão. O senador Ed Markey afirmou que “esta é apenas uma ação racista de Donald Trump. Ele quer tornar a América grande novamente, fazendo a América odiar novamente. Ele quer que as famílias imigrantes vivam com medo de que alguma autoridade possa bater à sua porta no meio da noite”.



Além de Boston, outras cidades distantes da fronteira também estão nos planos do governo de receber agentes da fronteira: Nova York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Atlanta, Houston, Nova Orleans, Detroit e Newark, em Nova Jersey.