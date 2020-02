Memorando garante que empresas de ônibus interestaduais não são obrigadas a aceitar agentes de imigração em seus veículos

Um memorando da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos obtido pela Associated Press confirmou que a Greyhound e outras empresas de ônibus não precisam permitir que agentes de imigração entrem em veículos para exames de rotina em busca de imigrantes não autorizados, ao contrário do que foi dito, insistentemente pela empresa, que ela não tem escolha a não ser permitir o acesso.



A Greyhound, a maior empresa de ônibus do país, disse que não gosta de agentes entrando para fazer inspeções, mas afirmou que a lei federal exige isso e que foi forçada a fazê-lo.



Quando uma cópia do memorando obtido pela AP foi fornecida, a empresa se recusou a declarar se mudaria essa prática.



A Greyhound foi pressionada pela União Americana das Liberdades Civis, pelos defensores dos direitos dos imigrantes e pelo procurador-geral do Estado de Washington, Bob Ferguson, a deixar de permitir revisões em seus ônibus a 100 milhas da fronteira dos Estados Unidos com outro país.



Eles alegam que a prática é intimidadora e discriminatória e que se tornou mais comum sob a presidência de Donald Trump. Prisões feitas por agentes do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) gravadas em vídeo por passageiros geraram críticas.



A Greyhound enfrenta um processo na Califórnia que alega ter violado as leis de proteção ao consumidor, facilitando ataques.