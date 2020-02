Governo Federal prepara restrições que dificultam vistos de estudantes nos EUA

Os estudantes estrangeiros devem superar as novas restrições de imigração quando o governo Donald Trump publicar um novo regulamento que reforçará os requisitos para obter os vistos F e M.



Há a previsão de que o novo padrão seja publicado em fevereiro e terá impacto em todas as etapas da educação de estudantes estrangeiros, informou a revista Forbes.



A mudança limitará a permanência nos Estados Unidos de estudantes com vistos F e M, e os forçará a gerenciar uma nova autorização para permanência legal, se houver uma transição ou mudança em seus planos educacionais.



A nova regra para estudantes estrangeiros altamente qualificados, segundo a Forbes, pode limitar o tempo de permanência após a admissão nos Estados Unidos.



O plano é reduzir a "duração do status de imigração", que atualmente permite que um estudante, uma vez admitido no país, continue seus estudos até a conclusão, sem a necessidade de aprovações adicionais.



A revista disse que o regulamento estabeleceria um "período máximo de permanência autorizada para os estudantes".



Especialistas alertaram que as mudanças podem fazer com que certos estudantes que permaneçam legalmente nos Estados Unidos possam ficar sem documentos se violarem as novas regras.