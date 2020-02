Governo Trump estuda punir estados que se recusarem a fornecer registros de motoristas de imigrantes.

A administração Trump está delineando um plano para contornar as limitações que o Departamento de Segurança Interna (DHS) tem para acessar registros de motoristas em certos locais e, ao mesmo tempo, punir aqueles que se recusam a fornecer os dados.



A ideia seria conseguir uma maneira pela qual os estados aliados forneçam discretamente às autoridades federais de imigração as informações necessárias de outros estados que não cooperam. Também contempla represálias contra cidades-santuário - como Nova York, que restringiu o acesso a essas informações e emite licenças para imigrantes indocumentados desde dezembro passado - incluindo o fechamento de escritórios do DHS.



O memorando foi escrito em 27 de janeiro por James McCament, uma figura relevante do departamento. Não está claro se sua implementação já é um fato ou se ainda está sendo considerada.



A medida puniria estados como Nova York, cujo congresso estadual aprovou uma lei recentemente, a chamada Luz Verde, que permite que pessoas sem documentos tenham carteira, mas também proíbe que funcionários do estado compartilhem informações com as autoridades de imigração que não apresentem uma ordem judicial.