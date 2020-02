Deval Patrick desiste de concorrer à presidência dos Estados Unidos

Após apenas três meses de campanha, o ex-governador de Massachusetts, Deval Patrick, anunciou nesta quarta-feira, 12, a desistência da sua pré-candidatura às eleições de 2020 nos Estados Unidos. Patrick é o terceiro democrata a abandonar a corrida eleitoral nesta semana, depois das primárias de New Hampshire na terça-feira 11.



Patrick tinha esperança de conquistar delegados no estado vizinho e, depois, o eleitorado negro da Carolina do Sul nas primárias de 29 de fevereiro, que tende a apoiar o ex-vice-presidente Joe Biden. Mas mesmo a queda de Biden, que conquistou apenas 8,4% dos votos em New Hampshire, não ajudou o ex-governador. Na terça-feira, ele recebeu só 0,4% dos votos.



“Eu acreditava e ainda acredito que tínhamos um argumento forte para conseguir resultados melhores”, disse ele em mensagem aos apoiadores. Mas, como declarou, a votação não foi suficiente para levá-lo a uma próxima rodada.



Deval Patrick foi o terceiro candidato a encerrar sua campanha depois das primárias de New Hampshire, seguindo o empresário Andrew Yang e o senador Michael Bennet, do Colorado, que desistiram na noite de terça-feira.