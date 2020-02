Ameaça à reeleição? Trump acusa oponente bilionário de racismo, faz post, mas depois apaga.

Um áudio vazado nesta terça-feira, 11, no qual o bilionário Michael Bloomberg defendia a política de policiamento “stop-and-frisk” (“pare-e-reviste”), adotada quando foi prefeito de Nova York, rendeu ao pré-candidato democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos acusações de racismo. A munição foi usada pelo presidente americano, Donald Trump, que compartilhou o áudio no Twitter e comentou em maiúsculas: “Uau, Blommberg é completamente racista!



O candidato republicano à reeleição apagou logo em seguida seu comentário, sem maiores explicações. Mas sua atitude intempestiva deixou uma pista sobre quem considera seu potencial adversário nas eleições de novembro. Segundo o portal Real Clear Politics, que calcula a média das mais recentes pesquisas eleitorais, Bloomberg tem 13,6% das intenções de voto na disputa com os demais pré-candidatos democratas, apesar de ter entrado na briga mais tarde, em novembro. O porcentual foi suficiente para ultrapassar uma das mais fortes competidoras, a senadora Elizabeth Warren, e para conquistar o terceiro lugar no pódio dos favoritos.



Ainda mais preocupante para Trump é o fato de as pesquisas indicarem que, em disputa direta, Bloomberg sai com uma média de 6 pontos porcentuais de vantagem.