Governo pode aplicar regra que impede legalização

A Suprema Corte aprovou a controversa regra de "cobrança pública" com a qual o governo Donald Trump deseja condicionar a concessão de benefícios de imigração a pessoas que têm a possibilidade de receber assistência da administração federal, no futuro. Isto pode impedir a legalização destes imigrantes, por exemplo.



O voto dos magistrados foi de 5 a 4, eliminando o bloqueio à aplicação da regra que havia sido estabelecida em tribunais inferiores.



O tribunal suspendeu a proibição ordenada por um juiz do distrito de Nova York, George B. Daniels. As regras foram propostas em outubro do ano passado pelo governo, mas por essa decisão ficou impedida de ser implementada, desde então.



Agora, o governo federal pode começar a aplicar as novas regras, enquanto o Supremo Tribunal continua analisando os méritos do caso. Em 14 estados, liderados pela Califórnia, há processos que pedem o fim desta medida, juntamente com várias organizações de direitos humanos, por considerar que ela altera o "consenso de mais de um século".



"Permitir as novas regras injetará confusão e incerteza na imigração e potencialmente impedirá que milhões de residentes, não cidadãos nas jurisdições demandadas, acessem benefícios públicos aos quais têm direito legal", afirmou o promotora Letitia James, de Nova York, em um comunicado enviado à Suprema Corte.



Um dos parâmetros que serão usados para negar residência legal aos imigrantes que solicitarem é o quanto eles recorreram a benefícios públicos federais, tais como: vale-refeição (food stamp), auxílio moradia e outros subsídios.



A nova regra não afeta pessoas que já são cidadãs por naturalização ou que já têm residência permanente, porque não é retroativa.