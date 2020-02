O que acontece após Brasil anunciar casos suspeitos de coronavírus

O Ministério da Saúde anunciou que há nove casos suspeitos do novo coronavírus no país. A informação foi dada em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (29/1).



Segundo o ministério, no entanto, nenhum dos casos ainda em análise é tido como provável. Entre os 33 casos notificados desde o início da crise, 20 foram excluídos logo após os primeiros exames. Outros quatro foram descartados posteriormente.



Na mesma coletiva, o Ministério da Saúde disse que não vai barrar no Brasil pessoas vindas da China, mas orienta as empresas brasileiras evitem marcar e participar de reuniões presenciais com pessoas vindas do país asiático.



"Brasileiros devem pensar três vezes antes de ir para a China. Há uma expectativa de redução de pessoas (que venham da China) porque governo está fazendo recomendações. Temos informações de que há possibilidades de restrições maiores. Mas isso não é atribuição nossa, é da China", afirmou o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Júlio Croda.