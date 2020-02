Falsária que se dizia advogada é presa pela imigração

Elvira Contreras Rodríguez, mexicana de 38 anos, era conhecida como leitora de tarô e por tornar pessoas "limpas" da imigração, em Tucson, Arizona. Em junho de 2015, ela disse a um de seus clientes que ela tinha um visto U, uma permissão de imigração concedida pelo governo às vítimas de crimes e que ela poderia ajudá-lo a obter um. Assim, começou um esquema fraudulento que roubou mais de US$ 90 mil de seis migrantes, que pagaram confiando que obteriam documentos legais. A mexicana foi condenada a 18 meses de prisão e três anos de liberdade condicional, além de multa no mesmo valor roubado de “clientes” do esquema.



No início, essa mulher contou às vítimas que trabalhava no escritório de uma legítima advogada de imigração. Mais tarde, ela a personificou e até fingiu ter um trabalho no Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). A imigrante recebeu pagamentos de até US$ 7,5 mil por pessoa.



Seu esquema foi tão longe que ela chegou a dar cartões de Seguro Social falsos a um casal para fazê-los acreditar que seus processos eram progressivamente favoráveis. A mentira era ampliada com a ameaça de que ninguém poderia regularizar seu status de imigração sem a sua "ajuda".



A mexicana confessou seus crimes, mas não aceitou completamente a sua culpa. Em uma audiência em 18 de setembro de 2019, negou que estivesse se passando por uma oficial do ICE. "Eu disse exatamente que conhecia pessoas que trabalhavam lá, não que trabalhei lá", assegurou ao juiz durante a audiência.



As fraudes vinham sendo aplicadas desde 2015 até serem deflagradas no ano passado, após meses de investigação.