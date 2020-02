“Real ID” tem apenas 34% das exigências de segurança

O REAL ID Act passará a vigorar em todo o território americano a partir de outubro deste ano. Até o momento, apenas 34% do total estimado das novas identificações, que vão substituir as atuais carteiras de motorista, atendem aos objetivos de segurança determinados pelo Congresso.



O DHS disse que recentemente enviou uma carta aos governadores de todos os estados "pedindo que eles forneçam uma atualização mensal sobre o número de licenças sob o regulamento do REAL ID emitido por suas jurisdições".



De acordo com as respostas recebidas, "os estados informam que emitiram coletivamente mais de 95 milhões de carteiras de motorista com a identificação que cumprem com o REAL ID", declarou o DHS.



O percentual representa 34% dos 276 milhões de cartões de identificação pessoal estimados pelo governo federal. O prazo para a entrada em vigor do REAL ID, em âmbito nacional, expira em 1º de outubro.



O documento estabelece que todos os nascidos, nos Estados Unidos, após 1º de dezembro de 1964 são obrigados a obter a nova identificação.



O prazo para entrada em vigor foi alterado várias vezes devido a ações judiciais e à rejeição de vários estados que se opõem à implementação. Eles alegam que a carteira de motorista é um documento regulamentado por lei estadual.



O Real ID Act de 2005 exige que os estados padronizem as carteiras de motorista em todo o país em um único cartão de identidade e banco de dados nacionais.



Depois de outubro, a carteira sem o selo do Real ID não será aceita como identificação em aeroportos ou em uma instalação federal.