Yvonne Spicer toma posse como prefeita de Framingham

Em uma concorrida cerimônia que aconteceu na manhã da segunda-feira, a prefeita Yvonne Spicer tomou posse na Prefeitura de Framingham que se tornou cidade a partir de 1º de janeiro. A posse da prefeita contou com a participação de autoridades como a senadora Elizabeth Warren; a congressista Katherine Clark; a procuradora-geral Maura Healey; o secretário William Francis Galvin; os deputados estaduais Jack Lewis e Chris Walsh; a senadora estadual Karen Spilka; a embaixadora Glivânia Maria de Oliveira, Consulesa-Geral do Brasil em Boston, entre outras lideranças. A Rede Abr foi representada no ato da posse da prefeita por Ilma Paixão, diretora-geral do Langer Broadcasting Group. “Framingham está de portas abertas para novos negócios e oportunidades a partir de agora” disse a prefeita Yvonne Spicer.

Foto: Sen. Elizabeth Warren/Staff