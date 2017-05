Vem aí o MetroFest 2017, o festival da arte, cultura e gastronomia de todo o MetroWest.

Participe com a sua família e amigos deste dia de diversão, alegria, com muita música, comidas típicas, visite as barracas com trabalhos artesanais, enquanto assiste a performances de bandas e artistas da região.

Área com playground para crianças e foodtruck para você experimentar os mais variados pratos.

No Metrofest 2017 a entrada é gratuita!

Venha se divertir com toda a sua família e aproveite e dê um alô para a Rede Abr, que mais uma vez vai participar, prestigiar e apoiar mais uma manifestação cultural

MetroFest 2017

Sábado, 17 de junho das 11 AM às 4 PM

Bowditch Field em Framingham

475 Union Avenue

Framingham, MA – 01702