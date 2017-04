Vasco é campeão da Taça Rio e resultados dos campeonatos regionais

O Vasco bateu o Botafogo por 2×0 e conquistou no domingo, 16, a Taça Rio. A conquista foi festejada pela torcida e de quebra, o centroavante Luis Fabiano desencantou e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco.

Campeonato Gaúcho

Semifinal

Domingo, 16 de abril

Grêmio 1 x 1 Novo Hamburgo

Internacional 1 x 0 Caxias

Campeonato Mineiro

Semifinal

Domingo, 16 de abril

URT 1 x 1 Atlético-MG

América-MG 1 x 1 Cruzeiro

Campeonato Carioca – Taça Rio

Final

Domingo, 16 de abril

Vasco 2 x 0 Botafogo

Campeonato Paulista

Semifinal

Domingo, 16 de abril

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Ponte Preta 3 x 0 Palmeiras

Campeonato Baiano

Semifinal

Domingo, 16 de abril

Vitória da Conquista 1 x 1 Vitória

Flu de Feira 0 x 3 Bahia

Campeonato Catarinense

8ª rodada

Sábado, 15 de abril

Chapecoense 2 x 0 Joinville

Brusque 2 x 1 Inter de Lages

Avaí 0 x 1 Almirante Barroso

Tubarão 0 x 0 Figueirense

Metropolitano 2 x 2 Criciúma

Campeonato Goiano

Semifinal

Domingo, 16 de abril

Atlético-GO 1 x 2 Goiás

Segunda-feira, 17 de abril

Vila Nova x Aparecidense

Campeonato Paranaense

Semifinal

Domingo, 16 de abril

Atlético-PR 2 x 1 Londrina

Cianorte 1 x 0 Coritiba

Foto da capa: Paulo Fernandes/Vasco