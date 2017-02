Vai dirigir na neve? Tome cuidado…

As autoridades alertam para mais uma tempestade de neve nesta segunda, 8 e terça-feira, 9 em Massachusetts. Nestas ocasiões uma série de cuidados extras devem ser anotados pela população e em especial pelos que vão dirigir pelas ruas, estradas e avenidas. Acidentes acontecem com uma incidência maior e os alertas estão em toda parte.

Fique atento para as ordens e avisos que são emitidos pelas autoridades e se não precisar evite dirigir, mas se o fizer tome cuidados e precauções para não colocar a sua vida, da sua família e de outras pessoas em risco.

Saiba como dirigir com mais segurança

– Jamais saia com o carro sem colocar o cinto de segurança do motorista e dos passageiros;

– Reduza a velocidade, dirija com cuidado e acelere devagar. Nunca freie bruscamente sobre uma estrada congelada, pois perderá o controle da direção. Se o carro escorregar no gelo, lembre-se de virar a direção no sentido contrário ao que estiver escorregando;

– Deixe mais espaço entre seu carro e os outros, pois precisará de mais distância para frear de forma segura numa estrada escorregadia;

– As pontes e viadutos congelam mais rapidamente do que as estradas porque não tem a terra para isolá-las do frio. Tenha cuidado ao passar por uma ponte ou viaduto no inverno;

– Se estiver nevando, saia com o carro devagar. Teste os freios com pequenas pisadas no pedal para verificar a aderência dos pneus no asfalto;

– Tenha a certeza de que o limpador de para brisas e o desembaçador estão funcionando bem;

– Antes de sair retire o gelo e a neve que estiverem cobrindo os vidros, o limpador de parabrisas e os faróis traseiros e dianteiros;

– Tire a neve e o gelo do teto para evitar que eles voem sobre outros carros na estrada, o que pode ser muito perigoso;

– Mantenha o tanque de gasolina pelo menos na metade para evitar que as mangueiras de combustível congelem;

– Use líquido para o parabrisa com fluido anticongelante;

– Finalmente, mantenha sempre um cobertor, uma lanterna e uma pá pequena no porta malas.

O Governo de Massachusetts divulga orientações e procedimentos para situações de emergência. Para saber as novidades clique aqui.

Foto: reprodução do Facebook