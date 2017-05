Termina período de carência do pay by plate em Massachusetts

Termina nesta segunda-feira, 8 de maio, o período da ‘graça’ para quem não usa o sistema de pagamento eletrônico E-ZPass no complexo rodoviário da Mass Pike. Para quem não tem um transponder e se utiliza do sistema Pay by Plate passará a pagar a tarifa cheia.

Por exemplo, se um veículo de passageiros de dois eixos paga atualmente US$ 0.50 no Summer Tunnel pelo Pay by Plate, passará a pagar US$ 2.05 a partir de terça-feira, 9 de maio.

O novo sistema de pedágio eletrônico funciona desde outubro de 2016. Para calcular os pagamentos pelo novo sistema e saber as tarifas clique aqui. Para fazer o pedido de transponder clique aqui.

O sistema eletrônico de cobrança de pedágio – All-Eletronic Tolling em Massachusetts funciona nos túneis e na extensão da Mass Pike em Massachusetts.

Texto e foto: Jehozadak Pereira