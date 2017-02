Suprema Corte vai julgar ações executivas

A Suprema Corte anunciou na manhã desta terça-feira, 19, que vai julgar o destino das ordens executivas DACA e DAPA, promulgadas pelo presidente Barack Obama em novembro de 2014. Vinte e seis estados dos quais 24 são governados por republicanos contestaram as ações de Obama na justiça federal do Texas e o juiz Andrew S. Hanen paralizou-as, cabendo então ao 5º Circuito de Apelações em New Orleans a decisão de referendar a decisão. A administração Obama apelou à Suprema Corte que vai julgar o processo e cuja decisão deve acontecer até o final do mês de junho deste ano, em plena campanha presidencial. “A decisão da Suprema Corte é animadora e creio que será a favor das ordens executivas do presidente Obama”, afirmou o advogado Ludo Gardini em entrevista no programa Mix Brasil da Rede Abr. As ordens executivas, podem beneficiar cerca de cinco milhões de imigrantes indocumentados caso sejam aprovadas.

Texto: Jehozadak Pereira. Imagem meramente ilustrativa