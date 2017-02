Resultados dos campeonato regionais

Começou no final de semana a temporada 2017 do futebol brasileiro com as disputas dos campeonatos regionais.

Confira os resultados das rodadas iniciais da Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo:

Campeonato baiano

1ª rodada

Domingo, 29 de janeiro

Atlântico 2 x 2 Jacuipense

Vitória da Conquista 1 x 0 Bahia de Feira

Juazeirense 1 x 2 Vitória

Flamengo de Guanambi 1 x 1 Galícia

Bahia 2 x 0 Jacobina

Taça Guanabara

2ª rodada – Grupo B

Quarta-feira, 25 de janeiro

Madureira 2 x 0 Botafogo

1ª rodada Grupo C

Sábado, 28 de janeiro

Resende 2 x 2 Volta Redonda

Flamengo 4 x 1 Boavista (foto da capa)

Macaé 1 x 2 Madureira

Domingo, 29 de janeiro

Bangu 2 x 2 Portuguesa

Vasco 0 x 3 Fluminense

Quarta-feira, 1 de fevereiro

Flamengo x Macaé

Campeonato Catarinense

1ª rodada

Sábado, 28 de janeiro

Criciúma 0 x 1 Avaí

Figueirense 1 x 2 Brusque

Domingo, 29 de janeiro

Chapecoense 2 x 1 Inter de Lages

Almirante Barroso 2 x 2 Joinville

Metropolitano 0 x 0 Tubarão

Campeonato Gaúcho

1ª rodada

Domingo, 29 de janeiro

Veranópolis 1 x 1 Internacional

Porto Alegre 0 x 3 São Paulo

Cruzeiro 0 x 0 São José

Juventude 0 x 0 Brasil de Pelotas

Segunda-feira, 30 de janeiro

Novo Hamburgo x Caxias

Quinta-feira, 2 de fevereiro

Grêmio x Ypiranga

Campeonato Goiano

1ª rodada

Sábado, 28 de janeiro

Atlético-GO 0 x 1 Vila Nova

Domingo, 29 de janeiro

Anápolis 0 x 0 Itumbiara

Aparecidense 2 x 2 Goiás

Goianésia 1 x 1 Iporá

Rio Verde 2 x 2 Crac

Campeonato Mineiro

Sábado, 28 de janeiro

Atlético-MG 1 x 0 América-TO

Tricordiano 0 x 1 Uberlândia

Domingo, 29 de janeiro

Tupi 0 x 1 Tombense

URT 1 x 0 Caldense

Villa Nova 1 x 2 Cruzeiro

Democrata 0 x 2 América-MG

Campeonato Paranaense

1ª rodada

Sábado, 28 de janeiro

JMalucelli 3 x 0 Cascavel

Domingo, 29 de janeiro

Cianorte 1 x 0 Coritiba

PSTC 1 x 1 Toledo

Londrina 1 x 1 Prudentópolis

Rio Branco 1 x 1 Atlético-PR

Paraná 5 x 0 Foz do Iguaçu

Campeonato Paulista

1ª rodada

Sexta-feira, 3 de fevereiro

Santos x Linense

Sábado, 4 de fevereiro

Santo André x Ituano

São Bento x Corinthians

Novorizontino x São Bernardo

Domingo, 5 de fevereiro

Audax x São Paulo

Palmeiras x Botafogo

Ponte Preta x Ferroviária

Mirassol x Red Bull Brasil

