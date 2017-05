Reforma da saúde passa na Câmara e agora vai ao Senado

A Câmara dos Representantes aprovou na tarde da quinta-feira, 4, um projeto de lei que substitui grande parte do Obamacare. O resultado foi apertado – 217 votos a favor e 213 votos contrários. Nenhum deputado democrata e 20 republicanos votou a favor do projeto que precisava de 216 votos para assegurar a tramitação, que agora vai ao Senado, onde ainda não tem aprovação assegurada.

A substituição do Obamacare é uma das promessas de campanha de Donald Trump e o atual projeto cancela partes importantes do plano de saúde implantado pelo governo do ex-presidente Barack Obama. No seu lugar entra o que foi elaborado pelos republicanos.

Em março, a tentativa de aprovar o novo plano de saúde do governo Trump foi derrotado na primeira tentativa de votação, por deputados ultra conservadores republicanos.

Fonte: divulgação