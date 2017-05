Rede Abr promove marcha ‘Mães contra os perigos das drogas’

A Rede Abr A Brasileira de Rádio promove no sábado, 13, o ‘Mother’s March Against Drugs’, em Framingham, em uma caminhada de duas milhas a partir das 9 AM. “Costumeiramente sou procurada por mães, pais, homens e mulheres de todas as idades pedindo ajuda para um filho, um marido, uma esposa ou amigos que estão envolvidos com algum tipo de vício em drogas pesadas. O fato é tão grave que já tomou ares de uma epidemia e as mortes aumentam a cada ano, a ponto de as autoridades declararem estado de emergência. Por isso, decidimos promover este evento no final de semana do dia das mães, como forma de conscientizar em especial a comunidade brasileira para tais perigos. Também é uma forma de dizer a estas pessoas que elas não estão sozinhas e que sempre haverá alguém que se preocupa com elas”, diz Ilma Paixão, diretora geral da Rede Abr e idealizadora do evento.

Haverá música ao vivo, manifestações artísticas e a presença de toda a equipe da Rede Abr, incluíndo programadores, locutores, líderes religiosos e comunitários. “Seja um voluntário na Mother’s March Against Drugs, que acontecerá no sábado, 13 de maio. Faça parte deste movimento e junte-se à nossa equipe e com boa vontade faça a diferença nesta caminhada de esperança. E não esqueça: passo a passo a gente chega lá! Para saber mais sobre a Mother’s March Against Drugs e fazer a sua adesão ligue para 508.820-0001”, cita o e-mail enviado a milhares de pessoas. A marcha partirá da Community Substation da Framingham Police Department, na altura do 913 Waverly Street (Rota 135), Framingham.

Texto e foto: Jehozadak Pereira