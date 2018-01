A Rede Abr estreia nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2018, a sua nova grade de programação diária. ‘A manhã Abr’, terá notícias, classificados, informação do tempo, temperatura, cotação do dólar, música, participação do ouvinte, futebol e tudo o que acontece no Brasil, no mundo e nos Estados Unidos, com a apresentação de Renato Wagner, Frilei Bras, Silvio Brauna, Patricia Buneker direto de Portugal e Jehozadak Pereira.