Quenianos estreantes vencem a Maratona de Boston

Mesmo com tempo bom, houve a diminuição de pessoas que assistiram ao longo do percurso a 121ª edição da Maratona de Boston, devido as rígidas medidas de segurança implantadas este ano, na segunda-feira, 17.

Como sempre, houve de tudo na prova. Desde deficientes físicos, amputados e bi-amputados, cadeirantes e as figuras folclóricas que todos os anos se divertem e divertem o público.

Já na parte que vale, os quenianos Edna Kiplagat e Geoffrey Kirui (foto) foram os vencedores. A estreante Kiplagat venceu a prova feminina com 2 horas, 21 minutos e 52 segundos. Kirui foi o vencedor na prova masculina com um tempo de 2 horas, 9 minutos e 21 segundos, ambos são estreantes na prova. Para ver as fotos da Maratona de Boston no trecho do quilômetro 10 clique aqui.

Foto da capa: Jamilli Cunha