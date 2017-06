Projeto que torna Massachusetts em estado-santuário tem audiência pública nesta sexta-feira

Os prefeitos, legisladores, líderes de organizações de imigrantes e direitos civis, médicos, sindicatos de professores, organizações religiosas e representantes de uma ampla gama de agências de serviços sociais e grupos comunitários testemunharão na sexta-feira, 9, diante do Comitê Conjunto de Segurança Pública em apoio ao Safe Community Act. O objetivo é tornar Massachusetts em um estado-santuário para imigrantes, através de uma lei, visando proteger imigrantes que vivem no Estado.

Patrocinado pelo Senador estadual Jamie Eldridge e pela Representante Juana Matias, e agora co-patrocinado por quase metade da Legislatura estadual, o Safe Community Act visa proteger os direitos civis, a saúde e a segurança de todos os moradores de Massachusetts, estabelecendo uma linha clara entre o estado e agências locais de aplicação federal da imigração.

O projeto de lei foi cuidadosamente redigido para cumprir integralmente a lei federal. Para uma explicação detalhada e materiais suplementares, clique aqui.

Mais de 100 organizações aprovaram o Safe Community Act (Ato das Comunidades Seguras) até agora, e centenas de pessoas devem comparecer na State House na sexta-feira, 9, para testemunhar na audiência, mostrar seu apoio, visitar seus legisladores para fazer lobby em favor da proposta do Senador Eldridge e da State Representative Matias.

Além dos apoiadores, são esperados funcionários públicos para testemunhos que incluem o escritório do prefeito de Boston, Martin J. Walsh, o prefeito de Somerville Joseph A. Curtatone, o prefeito de Northampton, David Narcewicz, o prefeito de Salem, Kim Driscoll, o chefe de polícia de Somerville David Fallon, bem como legisladores do estado e conselheiros da cidade que representam a amplitude e a diversidade do Estado de Massachusetts.

Também testemunharão em apoio do projeto de lei os diretores executivos da ACLU de Massachusetts, a Massachusetts Immigrant e Refugee Advocacy Coalition (MIRA), Jane Doe Inc., Irish International Immigrant Center, Greater Boston Interfaith Organization, Jewish Community Relations Council, Jewish Vocational Services, Jewish Family Services of MetroWest, Unitarian Universalist Service Committee, Muslim Justice League, o Grupo Mulher Brasileira e o Centro do Trabalhador Imigrante, entre outras entidades.

Jessica Tang, presidente da Boston Teachers Union, e Barbara Madeloni, presidente da Massachusetts Teachers Association, também testemunharão. Além disso, haverá painéis de peritos legais, prestadores de cuidados de saúde, grupos de defesa dos imigrantes, organizações comunitárias, clérigos e grupos dos municípios do oeste de Massachusetts, da Costa do Sul e do Cape Cod, Bristol, Plymouth e Norfolk.

“A Lei de Comunidades Seguras gerou um enorme apoio em toda a Commonwealth porque afirma nossos valores fundamentais e princípios constitucionais”, disse Eva A. Millona, ​​diretora executiva da MIRA Coalition. “Nosso estado sempre liderou a nação em lutas críticas pelos direitos civis. Precisamos nos guiar pelos nossos valores e não pelos nossos medos. Os imigrantes sempre fizeram parte integrante do nosso estrato social e não permitiremos que o governo federal nos divida”, completou. O governador Charlie Baker é contra tornar Massachusetts em um estado-santuário, e crê que cada cidade deve decidir por si a medida.

Para saber quem é o representante estadual e senador estadual do seu distrito clique aqui e digite o zip code da sua residência.

Para saber quem são os representantes estaduais, respectivos telefones, gabinetes e e-mails clique aqui.

Para saber quem são os senadores estaduais, respectivos telefones, gabinetes e e-mails clique aqui.

Ligue no gabinete do governador Charlie Baker e peça para ele apoiar e assinar a medida. Para saber o telefone ou enviar uma mensagem para o governador Baker, clique aqui.

Foto: Jehozadak Pereira