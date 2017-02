Procuradoria promove evento para informar trabalhadores

Assistência gratuita para quem trabalhou e não recebeu salário, na segunda-feira, dia 30

A Divisão de Relações Trabalhistas da Procuradoria Geral de Massachusetts, em parceria com advogados trabalhistas privados e de órgãos de assistência jurídica, estarão auxiliando trabalhadores imigrantes, independente de status imigratório, que tiveram seus salários ou outros benefícios negados por patrões, na próxima segunda-feira, 30 de janeiro.

A Clínica Jurídica Trabalhista, totalmente gratuita, acontecerá mais uma vez na Universidade de Direito da Suffolk (Suffolk Law School), no centro de Boston, de 4 PM às 7 PM. E haverá tradutores e intérpretes em português. “Roubo de salários, férias e outros benefícios afetam imensamente a comunidade imigrante, principalmente trabalhadores indocumentados. E nossa intenção com a clínica é ajudar e evitar com que esses abusos aconteçam”, disse a chefe da Divisão, Cyndi Mark. Para registrar presença, o trabalhador pode ligar em português para o telefone 617.963-2327.

Prestação de serviço

Clínica Jurídica Trabalhista

Segunda-feira, 30 de janeiro

Suffolk Law School

120 Tremont Street

Boston, MA – 02108 (ao lado da estação de metro Park Street Station)

Foto da capa: Procuradora Geral Maura Healey