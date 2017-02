Pesquisa aponta as cidades com mais e menos perigosas nos EUA

O site neighborhoodscout.com publicou recentemente um ranking das 100 mais e das 100 menos perigosas nos Estados Unidos. Foram levados em conta na pesquisa dados de cidades com mais de 25 mil ou mais habitantes, e abrangem crimes contra a propriedade, roubo, furto, roubo de veículos, assassinatos, estupros, roubo a mão armada e agressão agravada entre outos crimes e delitos, que foram compilados pelo FBI. Cinco cidades do Estado de Massachusetts estão entre as mais violentas, enquanto que entre as 100 menos violentas são 20. Confira quem são:

Menos perigosas – colocação

4. Franklin

8. Lexington

10. Reading

14. Marshfield

15. Belmont

16. Needham

27. Billerica

44. Andover

48. Plymouth

55. Milton

62. Gloucester

65. Arlington

66. Newton

67. Wellesley

78. Beverly

86. Melrose

92. Peabody

94. Amherst

96. Walpole

97. North Andover

A 1ª é Oak Ridge, no Estado do Tennessee e a 100ª é New Lenox, Estado de Illinois.

Mais perigosas – colocação

51. Fall River

58. Chelsea

64. Springfield

76. Brockton

90. Holyoke

93. Barnstable

A 1ª é East St. Louis, no Estado de Illinois e a 100ª é Wheeling no Estado do Wyoming.