Nota de falecimento: pastor Joel Ferreira

Faleceu na sexta-feira, 27, aos 84 anos, o pastor Joel Ferreira, fundador de dezenas de igrejas evangélicas no Brasil e nos EUA. Natural de Catanduva, Estado de São Paulo, deixa a esposa Ana, os filhos Samuel, Daniel, David, Cezar, Debora e Miriam, além de noras, genros, netos e bisnetos. O velório do pastor Joel Ferreira será na terça-feira, 1º de dezembro, das 5 PM às 8 PM na Waring-Sullivan Home of Memorial Tribute at Cherry Place – 178 Winter Street, Fall River, MA – 02720. O culto fúnebre será na quarta-feira, 2 de dezembro, às 10 AM na Christ The Rock Assembly-God – 414, Rock Street, Fall River, MA – 02720 e o sepultamento será em seguida no Oak Grove Cemetery em Fall River, MA.

A família Ferreira publicou a seguinte nota nas redes sociais:

“Pr. Joel Ferreira

11/08/1931 – 11/27/2015

“Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, a quem eu verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros” – Jó 19.25-27a

No dia 27 O Senhor chamou para si nosso amado pai, pastor e amigo Reverendo Joel Ferreira. O seu legado de amar a Cristo acima de tudo, e servi-lo com todo o seu ser, jamais será esquecido. Pioneiro de dezenas de igrejas no Brasil e nos Estados Unidos, corria em suas veias o amor por missões e o trabalho evangelístico. Depois de, aproximadamente, sessenta anos servindo ao Senhor como pastor, missionário, reitor, professor e obreiro, seu ministério se conclui aqui na terra. Hoje nos alegramos em saber que Pastor Joel Ferreira goza de estar na presença do Senhor Jesus, adorando-o face a face”.