No verão, as janelas abertas são um perigo para crianças

Todos os anos no verão cerca de 3,3 mil crianças até cinco anos de idade sofrem acidentes com lesões sérias e em alguns casos até perdem a vida por causa de quedas. A principal causa destes acidentes e quedas são ocasionadas por janelas abertas e sem nenhum tipo de dispositivo, grade, tela ou proteção.

O Department of Public Health de Massachusetts recomenda algumas medidas de proteção para evitar acidentes e mortes.

– Instalação de protetores nas janelas para a segurança infantil

– Manter todas as portas e janelas fechadas

– Manter afastados de janelas qualquer coisa que uma criança possa usar para escalar – brinquedos grandes, camas, sofás, mesas ou qualquer outra coisa que a criança possa subir

– Cuidados com os cordões das persianas, que podem provocar enforcamento nas crianças

Dê preferência aos protetores de janelas com barras de alumínio ou aço e que tenham um espaçamento máximo de 4 polegadas que são instalados na metade inferior de uma janela com parafusos.

Estas grades são projetadas para suportar até 150 libras de pressão e podem ser compradas em lojas de material de construção a partir de US$ 40. Tenha em mente que uma tela pode ser rompida e não pode não suportar o peso de uma criança em queda. Quanto mais proteção houver para evitar quedas e acidentes é adequado, mas nenhum equipamento ou dispositivo é 100% infalível e devem ser revisados constantemente para que as crianças pequenas sejam mantidas em segurança.

