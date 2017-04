Morre Jefferson Silva, após batalha contra a leucemia

Morreu na noite da quarta-feira, 19, o jovem brasileiro Jefferson da Silva, 19 anos, depois de uma batalha contra a leucemia que foi diagnosticada em meados do ano passado. O falecimento de Jefferson foi comunicado por Rosangela Silva, sua mãe, moradora em Lowell, Massachusetts na sua página no Facebook.

“Quero comunicar a todos vocês que Deus recolheu meu Jefferson, meu filho foi um guerreiro lutou muito pra viver. Eu gostaria de agradecer a todos que oraram pelo meu filho e pelas mensagens de carinho. Que Deus abençoe todos vocês. Me desculpem eu não estou em condições de responder as mensagens que estou recebendo”.

Jefferson chegou a ser submetido a três transplantes de medula, mas houve rejeição em todas as vezes e o avanço da doença terminou por tirar a sua vida. Jefferson era natural de Cuiabá, MS, e veio para os Estados Unidos com um ano. Deixa mãe, padrasto e três irmãos menores de idade.

Uma página para ajudar nas despesas do funeral e sepultamento foi criada no GoFundMe.com e quem desejar ajudar pode fazê-lo clicando aqui.

O corpo de Jefferson será velado na McKenna-Ouellette Funeral Home – 327 Hildreth Street, Lowell, MA no domingo, 23, da 1 PM às 6 PM.