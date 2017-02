Morre a ex-primeira-dama Marisa Letícia

Morreu na sexta-feira, 3 de fevereiro Marisa Letícia Lula da Silva, 68 anos, esposa do ex-presidente Lula. Marisa estava internada desde o dia 24 de janeiro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 24 de janeiro, em decorrência de um acidente vascular cerebral.

Nesta semana, um exame detectou uma trombose venosa profunda nos membros inferiores. Na noite da quarta-feira, o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico da família Lula, disse que o quadro da ex-primeira dama era gravíssimo e irreversível.

Marisa Letícia casou-se com o ex-presidente Lula em 1974 e com ele teve os filhos Fábio Luís, Sandro Luís e Luís Cláudio, além de ser mãe de Marcos Cláudio do seu primeiro casamento.

Texto: Jehozadak Pereira. Foto: reprodução das redes sociais