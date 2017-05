MIRA e entidades de defesa do imigrante promovem ‘Dia de Ação no 1º de Maio’

A Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (MIRA) a exemplo do que faz há anos, organiza-se para a ação comemorativa do ‘Dia Internacional do Trabalhador’ no 1º de Maio. De acordo com um comunicado postado na página do Facebook da entidade, milhares de pessoas estão se mobilizando para defender os direitos de colegas de trabalho, familiares e pedir o fim da criminalização de imigrantes indocumentados por parte da administração Donald Trump.

Serão diversas ações conjuntas com outras entidades que defendem o direito do trabalhador e do imigrante, entre elas o Centro do Trabalhador Imigrante e o Grupo Mulher Brasileira. As atividades começão em Everett – as 4 PM com uma manifestação no City Hall de Everett e marcha uma o City Hall em Chelsea.

Uma outra manifestação acontecerá em East Boston as 4 PM no Lopresti Park e marcha para o City Hall em Chelsea. A manifestação principal acontecerá no City Hall em Chelsea as 5.30 PM.

“Estas manifestações são importantes pela representatividade e pela história de lutas e reivindicações que entidades como a MIRA, o Centro do Trabalhador Imigrante e outras têm na luta pelos direitos dos trabalhadores imigrantes e estão sempre em outras manifestações batalhando incansavelmente e por isso devem ser apoiadas”, diz Ilma Paixão, doretora geral da Rede Abr. Para mais informações ligue para 617.889-6080.

Objetivos da marcha

– Dizer não ao muro na fronteira com o México

– Aumento do salário mínimo para US$ 15 por hora

– Direito de permanecer

– Sim para a educação

– Não para as deportações

– Afirmar que nenhum ser humano é ilegal

– Cidades-santuário em todas as partes

– Comunidades de cor são importantes

Foto: Divulgação MIRA