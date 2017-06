MassPike terá alterações de tráfego neste final de semana

O MassDOT informa aos usuários da I-90 – MassPike que entre as 11.50 PM de sexta-feira, 2 de junho, às 5 AM da segunda-feira, 5 de junho, haverá a redução para duas pistas em ambas as direções entre o Allston Interchange e a Beacon Street Overpass, com possíveis direcionamentos do tráfego e como preparação para a construção principal que acontecerá de 26 de julho a 14 de agosto deste ano, que consistirá na substituição da ponte da Commonwealth Ave.

A ponte existente, que foi construída em 1965 está em más condições e será substituída com novas especificações e modernas técnicas inclusive de segurança para motoristas, ciclistas e transeuntes. Para saber mais sobre o novo projeto clique aqui.