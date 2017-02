Mass Pike terá novo sistema de cobrança de pedágio

Muitos motoristas que circulam diariamente pela Mass Pike – I 90 na altura da State Police Station em Weston tem se perguntado o que é a imensa estrutura metálica que toma forma sobre as pistas? É o novo sistema de pedágio que estará pronto até outubro deste ano e que vai eliminar as praças de cobrança para quem usa a estrada.

O All-Eletronic Tolling para motoristas que tem o transponder EZ Pass e o Pay-by-Plate que fotografa as placas de quem não usa o dispositivo e envia a cobrança para o endereço dos motoristas. O sistema funciona através de potentes câmaras fotográficas de alta precisão.

Sistema semelhante já funciona experimentalmente na Tobin Bridge desde o ano passado.

Até a primavera de 2017 todas as praças de pedágio da Mass Pike serão substituídas por sistemas eletrônicos de cobrança. Com a desativação dos postos de cobrança, cerca de 400 empregos serão extintos e o Estado de Massachusetts vai economizar cerca de US$ 50 milhões em custos operacionais anualmente, muitos funcionários dos pedágios serão remanejados para outras funções na administração estadual. Atualmente são 24 praças de pedágios na Mass Pike que serão substituídas por 17 pórticos de cobrança eletrônica.

O pórtico eletrônico de Weston deverá passar por testes e estará em uso até outubro deste ano.

Texto e foto: Jehozadak Pereira