Marcha contra drogas têm apoio de público, empresários e autoridades

Apesar do dia nublado e com ameaça de chuva, cerca de 200 pessoas participaram da ‘Mother’s March Against Drugs’, no sábado, 14 de maio em Framingham. A caminhada de duas milhas teve como ponto de partida e de chegada a Community Station na Waverly Street – Rota 135.

No começo do ano, uma mãe entrou no escritório da Ilma Paixão, buscando ajuda para tratar do seu filho único que havia se viciado em drogas pesadas. Ilma buscou ajuda para aquela brasileira aflita e desesperada e logo se constatou que os casos envolvendo brasileiros são inúmeros e muitas vezes por causa da falta de documentos, as pessoas relutam em buscar ajuda especializada. Daí, foi elaborado um projeto que deu origem a ‘Mother’s March Against Drugs’ para alertar para o problema.

Todo o staff da Rede Abr esteve presente, além dos programadores Sérgio Resende, Eduardo Oliveira, Pr. Fernando Siqueira, Pr. Moabe Azevedo, Pr. Samuel ‘Good Good’ Chaves, Pr. Murilo Crispim, representantes da Procuradora Geral Maura Healey, do Teen Challenge, do Chefe de Polícia de Framingham, Ken Ferguson, da Lieutenant Patricia Grigas, também da Polícia de Framingham, Cheryl Tully Stoll Member The Board of Selectmen Framingham além de John Stefanini e Priscila Sousa, candidatos declarados à Prefeitura de Framingham. A abertura da cerimônia teve a palavra de Ilma Paixão e as bênçãos ficaram a cargo do reverendo Dr. J. Anthony Lloyd, pastor da Greater Framingham Community Church e do padre Wolmar Scaravelli, pároco da Igreja de São Tarcísio em Framingham

“‘A Mother’s March Against Drugs’, superou todas as nossas expectativas, porque apesar do dia frio e nublado, cerca de 200 pessoas marcharam alertando para os perigos das drogas que está atingindo as famílias de brasileiros. O apoio do empresariado, das autoridades e das lideranças religiosas foi imenso e houve o compromisso de promover a segunda edição da marcha no ano que vem. Sabemos que há problemas e dificuldades que merecem toda a nossa atenção e apoio, mas há coisas que não podem esperar e o combate às drogas é uma delas. Quero agradecer a todos os que participaram e aos voluntários”, diz Ilma Paixão, idealizadora do projeto.

Texto e foto: Jehozadak Pereira. Para ver as fotos da ‘Mother’s March Against Drugs’, clique aqui.