Maratona de Boston: restrições para quem vai assistir nas ruas

A Massachusetts State Police divulgou na semana passada um guia de restrições para quem vai assistir nas ruas a Maratona de Boston que vai acontecer na segunda-feira, 17 de abril, no feriado do Patriots Day.

Os cuidados com a segurança na Maratona de Boston aumentaram intensamente desde o atentado a bombas em 2013 e desde então viu aumentar o policiamento intensivo em todo o percurso da corrida que começa em Hopkinton e termina em Boston.

Milhares de pessoas acompanham os participantes que passam por Ashland, Framingham, Natick, Wellesley, Newton e Brookline.

Os espectadores terão as seguintes restrições:

Não devem carregar e/ou portar nenhum destes itens

– Mochilas, bolsas grandes ou quaisquer itens semelhantes carregados no ombro

– Malas de qualquer tipo, inclusive as de rodinhas

– Coolers e qualquer tipo de geladeiras portáteis

– Qualquer recipiente de vidro, plástico ou vidro que tenha a capacidade para mais de 1 litro de líquido

– Fogos de artifício, líquidos inflamáveis e combustíveis explosivos

– Pacotes e volumes que tenham mais do que 12 x 12 x 6 inches de tamanho

– Lençóis, edredons, cobertores, mantas ou sacos de dormir

– Capuzes e máscaras que cubram o rosto

– Roupas largas e volumosas que sejam maiores do que o perímetro corporal

– Armas ou itens de qualquer tipo que possam ser usados como armas, incluíndo as de fogo, facas, spray de pimenta, etc

– Adereços, incluindo equipamentos desportivos, tacos de beisebol, equipamentos que tenham combustão e equipamentos militares

Na dúvida não carregue nenhum dos itens descritos acima

Foto da capa: Jehozadak Pereira