Inscreva-se gratuitamente para o seguro de saúde

Você sabia que pode se qualificar para seguro médico gratuito ou de baixo custo? O Health Care For All fará um evento de inscrição no seguro saúde com assistência disponível em português, espanhol e inglês.

O que cada um deve levar para fazer a inscrição

Para os que não são cidadãos americanos ou não são residentes permanentes

– Última declaração do imposto de renda (se tiver);

– Prova de renda que podem ser os dois últimos contra-cheques

– Cartão do seguro saúde (se tiver)

Para os que são residentes permanentes ou cidadãos americanos

– ID com foto da primeira pessoa na aplicação, que pode ser passaporte ou carteira de motorista;

– Número do Social Security dos membros da família

– Green card ou passaporte americano

O evento acontecerá na Rede Abr.

O período de inscrições abertas é de 1º de novembro de 2017 a 23 de janeiro de 2018

Prestação de serviço

Inscrição no Seguro Saúde

Sábado, 20 de janeiro

10 AM – 2 PM

Rede Abr

100 Mt Wayte Ave

Framingham, MA – 01702

Para mais informações com Deolinda DaVeiga, coordenadora de educação comunitária da Health Care For All – no 617.275-2938 – porque a sua saúde, é um direito seu.

Promotores e patrocinadores

– Joint Committee for Childrens Health Care in Everett

– Massachusetts Health Connector

– Health Care For All

– Rede Abr A Brasileira de Rádio

Imagem: Health Care For All