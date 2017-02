Identificado homem que matou ex-namorada em Peabody

É Gelcino de Souza Oliveira, 50 anos, o assassino da também brasileira Elizete Benevides. O crime aconteceu em Peabody na noite da terça-feira, 26, onde Gelcino matou Elizete, a Liza e em seguida tirou a própria vida, de acordo com investigações da polícia de Peabody.

O casal tinha um relacionamento há mais de sete anos, e consta que Gelcino que trabalhava em um posto de gasolina na região de Peabody tinha outra família no Brasil. Liza colocou um ponto final no relacionamento com Gelcino há cerca de quatro meses e desde então vinha sendo pressionada e ameaçada pelo ex-namorado que costumava beber. Uma pessoa que conheceu o casal de perto se disse chocada com o acontecido. ‘Conheci-os anos atrás e jamais poderia imaginar que tudo terminaria desta forma trágica e chocante”, afirmou.

Texto: Jehozadak Pereira. Foto: reprodução/Facebook