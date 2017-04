‘Heroínas 2017’ é sucesso de público

Na sua quarta edição, o ‘Heroínas 2017’, que é promovido pela Rede Abr A Brasileira de Rádio, aconteceu no sábado, 11 de março, no Grand View em Mendon, em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

A atração desta edição foi a educadora Margarida Minervina da Silva, uma ex-gari que mantém um projeto educacional para crianças carentes na Favela do Sol Nascente em Ceilândia, uma cidade-satélite de Brasília – leia reportagem especial na página 4.

Cerca de 300 mulheres foram ao evento que teve inscrições gratuitas, que teve até lista de espera. As convidadas foram servidas no jantar pelos programadores e patrocinadores do ‘Heroínas’, o que já é uma tradição.

Uma das atrações foi o reconhecimento de mulheres que representaram todos os estados brasileiros, recebendo um certificado alusivo à data, a música ficou por conta da cantora Graziela Medori e Banda. A apresentação do ‘Heroínas 2017’ foi da professora Andrea Lisboa de Souza e a tradutora foi Alexandra Barker.

“Quero mais uma vez enaltecer a força e a presença das mulheres brasileiras que merecem todas as homenagens e reconhecimentos, pois trabalham duramente e muitas delas sustentam suas famílias. Este evento já entrou para a história da comunidade brasileira nos Estados Unidos e pessoalmente sinto-me honrada por isso’, disse Ilma Paixão, diretora geral da Rede Abr e criadora do ‘Heroínas’.

O ‘Heroínas 2017’ foi patrocinado por Larger Life Chiropractic (Dr. Stephen Loughlin), McGee Toyota, Perez Gardini Law (Ludo Gardini), Mega Realty, Radius Financial Group, Pantaneira Shoes, O Boticário, Gentle Dental e Express Collision Center. Ao final do evento, todas as participantes ganharam um kit de produtos de O Boticário.

Foto da capa: Oliveira Studio Photograpy