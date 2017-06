Família Kumm: aventuras e fotos sobre quatro rodas

Na estrada desta 1999, Walfredo e Luciene já percorreram mais países das três Américas fazendo fotos e se dedicando ao que mais gostam – se aventurar pelo mundo.

Suas expedições são famosas e ganharam a mídia com relatos e – muitas – fotos dos lugares onde já estiveram. Luciene Bittencourt Kumm é graduada em Turismo e Jornalismo e tem pós-graduação em Fotografia. Já Walfredo Kumm Filho foi funcionário público e também é graduado em Turismo e tem como sua esposa uma pós-graduação em Fotografia e tem como base Florianópolis, Santa Catarina.

A família Kumm já passou por muitos países e incontáveis cidades, sempre de carro sem nenhuma pressa ou planos de ficar, pois o mundo e as aventuras os esperam adiante. Sem grandes apoiadores, Luciene e Walfrido viajam com a aposentadoria no Brasil e com a venda de fotos que tiram ao longo das suas expedições.

Desde que começaram a viajar em 1999 já fizeram 13 expedições pelo Brasil, América do Sul, América Central e América do Norte onde já passaram por diversos estados americanos, inclusive no Alaska que são alguns dos destinos do casal Kumm, que mesmo com as dificuldades não desistem nunca.

Uma das aventuras recentes e marcantes foi a ida ao Alaska que durou cinco meses e cerca de 20 mil milhas, onde dormiram em uma barraca, viram e fotografaram a famosa e inesquecível aurora boreal. A expedição fotográfica ao Alaska foi chamada de ‘Vamos Kumm Tudo’, em um divertido trocadilho com o sobrenome da família e a expedição foi planejada a cerca de 20 anos e tiraram mais de mil fotos da aurora boreal. “Um dia vamos voltar lá”, dizem.

A brava e resistente caminhonete Land Rover Defender, foi adaptada para caber o extremamente necessário com um freezer e a cama de casal, além da barraca e outros utensílios e os equipamentos fotográficos.

No Brasil estão os três filhos – já adultos e a neta, que acompanham as aventuras e expedições do casal através do site e da página no Facebook.

Atualmente a família Kumm está em Massachusetts e vão continuar rodando os Estados Unidos e neste final de semana participarão de eventos juntos com o staff da Rede Abr no MetroFest 2017 em Framingham e no Cape Cod. Depois da parada no Nordeste dos Estados Unidos vão para a Califórnia via Rota 66, a mais mítica e charmosa rodovia da América.

Para acessar a página da Família Kumm e ser um dos apoiadores e patrocinadores do projeto clique aqui. Para curtir a página no Facebook clique aqui.