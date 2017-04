Exames supletivos: ENCCEJA acontecerá em setembro em Boston

O Consulado-Geral do Brasil em Boston organizará em 2017 o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). A data definida para a prova é 10 de setembro e o cronograma de inscrições GRATUITAS será divulgado em breve pelo site do INEP.

O exame é o antigo Supletivo de 1º e 2º grau, destinado a jovens e adultos residentes no Brasil e no Exterior que não tiveram ainda a oportunidade de concluir seus estudos e desejam certificação no nível de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio.

Público alvo

Podem se inscrever para o ENCCEJA os brasileiros residentes no Exterior que não tenham concluído o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio.

Para inscrever-se, o participante deverá:

• no nível do Ensino Fundamental, ter no mínimo 15 (quinze) anos completos na data de realização das provas;

• no nível do Ensino Médio, ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data de realização das provas.

Documentos obrigatórios

A inscrição para as provas será gratuita e realizada exclusivamente via Internet, no site do INEP, Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ligado ao Ministério da Educação. A previsão é de que as inscrições estejam abertas, no site do INEP, em meados de 2017. A confirmação das datas será divulgada no Facebook e no site do Consulado-Geral. Esteja atento para não perder o prazo de inscrição. Para fazer a inscrição no INEP clique aqui.

Para efetuar a inscrição, os brasileiros residentes no Exterior devem informar obrigatoriamente o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do protocolo de inscrição no CPF e o número do passaporte. A regularização do CPF pode ser feita no Consulado-Geral em Boston.

Os brasileiros que não tiverem acesso à Internet poderão inscrever-se para o ENCCEJA 2017 em computador disponibilizado pelo Consulado em Boston durante o período de inscrições. A emissão dos Documentos Certificadores (Certificado e Declaração de Proficiência) é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação que firmaram com o INEP Termo de Adesão ao ENCCEJA. Para ter valor no exterior, o certificado deverá ser reconhecido no Brasil, na repartição consular do país onde o participante reside.

Disciplinas disponíveis

Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês), Artes, Educação Física, Redação, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais Ensino Médio (apenas para os brasileiros residentes no exterior): Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Mais informações podem ser encontradas no site oficial do ENCCEJA.

Material gratuito para estudo pode ser acessado clicando aqui.

RESULTADOS: O resultado do ENCCEJA aplicado em 2016 em Boston está disponível para consulta online clicando aqui.

Informações obtidas no Consulado-Geral do Brasil em Boston