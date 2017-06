Está chegando o verão. Cuide-se

Embora esteja um pouco frio e ventando e chovendo bastante, dentro de pouco menos de duas semanas estaremos no verão no Hemisfério Norte e nesta época as temperaturas são elevadas e todos os cuidados para se dar bem são necessários.

As pessoas devem tomar precauções para se protegerem do calor excessivo, pois além das temperaturas altas a humidade também é um problema constante.

Segue uma série de dicas para se proteger e aos seus no verão

• Evitar a exposição direta ao sol. Procure áreas com sombra ou com ar condicionado, como bibliotecas ou centros comerciais;

• Sempre que for possível, planejar os eventos ao ar livre (reuniões públicas, eventos desportivos) para de manhã cedo, quando o clima está mais fresco e a temperatura do ar é melhor para se respirar;

• Beber muitos líquidos – principalmente água;

• Evitar o álcool e a cafeína;

• Vestir roupa leve e de cores claras. Usar chapéus com aba e filtro solar para maior proteção;

• Usar filtro solar de SPF 15 ou superior e com proteção UVA e UVB antes de sair à rua, inclusive nos dias nublados;

• Voltar a passar filtro solar depois de nadar ou se tiver transpirado, ou se já estiver ao ar livre por mais de duas horas;

• As pessoas idosas, as crianças e os que padecem de problemas de saúde crônicos são mais susceptíveis ao calor. Telefone para os seus amigos, parentes e vizinhos para saber como estão;

• Todas as pessoas que apresentarem sintomas de insolação (alteração do estado mental, falta de suor, náuseas) devem procurar assistência médica imediatamente;

• Opte por alimentos menos calóricos e mais saudáveis como saladas, carnes magras, frutas, legumes, etc;

• Jamais deixe dentro do carro crianças e animais pois as consequências podem ser graves;

• Redobre os cuidados com crianças a beira de piscinas, lagos e praias

Texto: Jehozadak Pereira. Imagem meramente ilustrativa