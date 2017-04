Em virada épica, NE Patriots bate Falcons e conquista o Super Bowl

Em uma das finais mais disputadas na história da NFL, o New England Patriots venceu as dificuldades, as falhas e até uma improvável má jornada de Tom Brady, o seu astro maior e impôs uma derrota ao Atlanta Falcons por 34 x 28, na prorrogação, na noite do domingo, 5.

O Falcons dominou o jogo e impôs um placar de 28 x 3 e massacrava o Patriots e Tom Brady chegou a ser sacado, uma virada parecia impossível, já que isto nunca havia acontecido na história de decisões. O despertar do Patriots se deu no quarto período e foram construindo o placar que levou a partida para a prorrogação.

Tom Brady era outro jogador e o milagre aconteceu com a virada com touchdown de James White e finalmente o Patriots pode soltar o grito de campeão que mais do que nunca esteve ameaçado. Tom Brady foi o grande artífice do quinto título do Patriots. Muito merecido por sinal.

Texto: Jehozadak Pereira. Foto: reprodução das redes sociais