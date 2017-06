Eleição em Framingham: prazo de registro de novos eleitores

Framingham vai às urnas para eleger o prefeito, dois City Councilor et Large, nove City Concilor – representantes de distritos e School Committee Member – representante do comitê escolar. O prazo para registro das candidaturas vai até dia 3 de julho.

Para concorrer, os candidatos devem recolher as assinaturas de pessoas registradas para votar. Os candidatos a prefeito(a) necessitam de 500 assinaturas; no mínimo 25 de cada distrito. Candidatos a vereadores – City Councilor at Large precisam de 150 assinaturas, no mínimo 10 de cada distrito – caso de Pablo. Candidatos a vereadores pelo distrito precisam de 50 assinaturas, todas de eleitores do seu distrito. Os candidatos ao Comitê das Escolas também precisam de 50 assinaturas, todas de seus distritos.

Eleições em Framingham

Primárias – se houver necessidade

Terça-feira, 27 de setembro

Data limite para registro de eleitores

Quarta-feira, 6 de setembro

Eleição

Terça-feira, 7 de novembro

Data limite para registro de eleitores

Quarta-feira, 18 de outubro

O registro de novos eleitores pode ser feito diretamente no Town of Framingham – 150 Concord Street, 01702 – 508.532-5411, ou online, clicando aqui.

Texto e foto: Jehozadak Pereira