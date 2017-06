Consulados Móveis e Itinerantes

Locais, dias e horários das parcerias móveis e itinerantes do Consulado-Geral do Brasil em Boston, com as respectivas formas de agendamentos.

Charlestown

Celebration Church

14 Green Street

Charlestown, MA – 02129

Atendimentos: quartas-feiras das 7 PM às 9 PM

East Boston

Igreja Madonna Queen

150 Orient Ave

East Boston, MA – 02128

Atendimentos: terças-feiras das 6 PM às 8.30 PM

Para fazer agendamento clique aqui.

Everett

Centro Comunitário Scalabrini

63 Oaks Street

Everett, MA – 01702

617.387-1393

Atendimentos: quintas-feiras – a cada 15 dias das 11 AM às 7 PM

Para fazer agendamento clique aqui.

Framingham

The Brazilian-American Center (BRACE)

560 Waverly Street

Framingham, MA – 01702

508.628-3721

508.628-0360

Atendimentos: segundas e sextas-feiras das 10 AM às 7 PM

Marlborough

Igreja Mirav

204 Main Street

Marlborough, MA – 01746

Atendimentos: quintas-feiras das 12 PM às 8 PM

Para fazer agendamento clique aqui.

SOMERVILLE

Prefeitura de Somerville (SOMERVIVA) e Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers (MAPS)

93 Highland Ave

Somerville, MA 01752

Atendimentos: quintas-feiras das 11 AM às 7 PM

Para fazer agendamento clique aqui.

STOUGHTON

New England Community Center – Stoughton (NECC)

810 Washington Street, 3°andar

Stoughton, MA 02072

781.436-3190 ou 774.707-0082

Atendimentos: quartas-feiras das 7 PM às 9 PM

Não é necessário fazer agendamento

Com informações prestadas pelo Consulado-Geral do Brasil em Boston. Foto: Jehozadak Pereira