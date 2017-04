Consulado promove II Feira de Educação em Martha’s Vineyard

Atendimento gratuito para esclarecimento de dúvidas sobre imigração

Clínica jurídica grátis de imigração em Martha’s Vineyard – 22 de abril

O Consulado está organizando atendimento gratuito para esclarecimento de dúvidas sobre imigração em Martha’s Vineyard, dia 22 de abril, de 1.30 AM às 4 PM. Participarão a assessora jurídica do Consulado advogados da Catholic Social Services, Harvard Immigration and Refugee Clinic, MIRA, e outros voluntários.

Não perca essa oportunidade para tirar dúvidas sobre direito de imigração. São consultas gratuitas, individuais e sigilosas. Agende o atendimento pelo site clicando aqui e não esqueça de trazer todos os documentos da imigração que você tiver, para que os advogados possam avaliar melhor o seu caso.

A Clínica Jurídica gratuita de imigração ocorrerá durante a II Feira de Educação do Consulado – Edição Martha’s Vineyard em Oak Bluffs. Vá com bastante tempo para aproveitar as demais atrações da Feira!

Atendimento gratuito para esclarecimento de dúvidas sobre direitos do trabalhador

Palestra e clínica sobre direitos do trabalhador em Martha’s Vineyard – 22 de abril

O Consulado, em parceria com o Brazilian Worker Center/Centro do Trabalhador Brasileiro e o U.S. Department of Labor – OSHA, está organizando palestra e atendimento gratuito para esclarecimento de direitos do trabalhador durante a II Feira de Educação do Consulado – Edição Martha’s Vineyard.

Será na tarde do dia 22, na Martha’s Vineyard Regional High School em Oak Bluffs.

O objetivo do evento é esclarecer a comunidade sobre direitos dos trabalhadores em Massachusetts e é voltado para todos os brasileiros que trabalham em construção civil, jardinagem, serviços domésticos e outros, sobretudo os que moram em Martha’s Vineyard. Haverá uma palestra, à 1.30 PM, e depois os interessados serão atendidos até as 4 PM. A palestra e os atendimentos individuais ficarão a cargo da brasileira Natalicia Tracy, do Centro do Trabalhador Brasileiro, e de Peter Barletta, do U.S. Department of Labor – OSHA.

Vá com bastante tempo para aproveitar as demais atrações da Feira!

Consulado Móvel (prestação de serviços consulares)

Está chegando a II Feira de educação em Martha’s Vineyard oferecerá atendimento escolar

Sábado 22 de abril, o Consulado vai estar na ilha, de 10 AM às 4 PM horas para atender vários serviços consulares e também oferecer várias atrações e oportunidades de estudo e esclarecimento sobre leis trabalhistas e imigração.

Não perca!!!

Quer ser atendido por nós? Agende online pelo site clicando aqui.

Conversa da Federação para Crianças com Necessidades Especiais com as famílias de Martha’s Vineyard e outras regiões.

Conversa com famílias em Martha’s Vineyard – sábado, 22 de abril

O Consulado-Geral do Brasil em Boston, em parceria com a Federação para Crianças com Necessidades Especiais, está organizando palestra e conversa com pais durante a II Feira de Educação do Consulado – Edição Martha’s Vineyard.

Será na manhã do dia 22, na Martha’s Vineyard Regional High School em Oak Bluffs.

O evento visa a atender às famílias com crianças com necessidades especiais, e a todos que têm interesse no assunto. Haverá palestra, em português, da brasileira Valeska Toledo, da Federação, seguida de conversa com os pais. A palestra ocorrerá às 11h20, e os pais poderão ser atendidos individualmente ao longo da tarde (1.30 PM às 4 PM), podendo, inclusive, levar o IEP (Individualized Education Plan) para tirar dúvidas.

Venha conhecer mais de perto o trabalho da Federação para Crianças com Necessidades Especiais de Massachusetts. Vá com bastante tempo para não deixar de aproveitar as demais atrações da Feira!

Com informações fornecidas pelo Consulado-Geral do Brasil em Boston