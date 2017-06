Consulado continua emitindo passaportes normalmente

Suspensão da emissão de passaportes não afeta postos no exterior

A Polícia Federal anunciou na terça-feira, 27, a suspensão da emissão de novos passaportes em decorrência da falta de verbas para tal fim. “Insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle imigratório e emissão de documentos de viagem”, diz a nota da PF.

Não há previsão de quando a emissão será regularizada e os passaportes solicitados até a terça-feira, serão emitidos normalmente.

Na quarta-feira, 28, o Consulado-Geral do Brasil em Boston publicou na página oficial do Facebook, uma nota com o seguinte teor: “Passaporte de 10 anos? Temos! Estamos funcionando normalmente no Consulado, presencialmente ou por correio, e nas parcerias comunitárias! A SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE PASSAPORTES NO BRASIL NÃO AFETA NENHUM CONSULADO NO EXTERIOR. Acesse agora o link e saiba todas as formas e instruções para renovar o seu passaporte brasileiro, inclusive o passaporte de 10 anos”.

Texto: Jehozadak Pereira. Foto: divulgação