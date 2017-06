Chegou o verão; divirta-se com responsabilidade

Já estamos em pleno verão e é justo que você que trabalha duro o ano inteiro se divirta sua família e amigos, mas observe algumas precauções:

• Na beira de lagos, piscinas e na praia, vigie as crianças para evitar afogamentos e acidentes;

• Equipe as crianças com coletes salva-vidas;

• Se estiver a beira de piscinas, lagos ou do mar, junto com crianças certifique-se de que haja alguém para vigia-las de perto;

• Jamais deixe crianças ou animais trancados dentro de carros – nem por um minuto. As temperaturas internas costumam subir assustadoramente e quem estiver dentro pode morrer sufocado;

• Se for a algum parque fazer piquenique observe as regras do local, como acender fogo, beber em público, andar sem camisa ou praticar esportes;

• Algumas praias não permitem animais domésticos;

• Não beba se for dirigir;

• Use o cinto de segurança;

• Crianças devem estar na cadeirinha no banco de trás do veículo;

• Evite se envolver em brigas, discussões e confusões;

• Respeite os limites de velocidade;

• Respeite seus vizinhos;

• Não estacione em locais proibidos, vagas de deficientes ou na frente de hidrantes;

• Divirta-se com responsabilidade com sua família e amigos…

Texto: Jehozadak Pereira. Imagem meramente ilustrativa