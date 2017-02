Começa no próximo final de semana a temporada 2017 do futebol brasileiro com as disputas dos campeonatos regionais.

Confira as rodadas iniciais da Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo:

Campeonato baiano

1ª rodada

Domingo, 29 de janeiro

Atlântico x Jacuipense

Vitória da Conquista x Bahia de Feira

Juazeirense x Vitória

Flamengo de Guanambi x Galícia

Bahia x Jacobina

Taça Guanabara

2ª rodada – Grupo B

Quarta-feira, 25 de janeiro

Madureira x Botafogo

1ª rodada Grupo C

Sábado, 28 de janeiro

Resende x Volta Redonda

Domingo, 29 de janeiro

Bangu x Portuguesa

Vasco x Fluminense

Quarta-feira, 1 de fevereiro

Flamengo x Macaé

Campeonato Catarinense

1ª rodada

Sábado, 28 de janeiro

Criciúma x Avaí

Figueirense x Brusque

Domingo, 29 de janeiro

Chapecoense x Inter de Lages

Almirante Barroso x Joinville

Metropolitano x Tubarão

Campeonato Gaúcho

1ª rodada

Domingo, 29 de janeiro

Veranópolis x Internacional

Porto Alegre x São Paulo

Cruzeiro x São José

Juventude x Brasil de Pelotas

Segunda-feira, 30 de janeiro

Novo Hamburgo x Caxias

Quinta-feira, 2 de fevereiro

Grêmio x Ypiranga

Campeonato Goiano

1ª rodada

Sábado, 28 de janeiro

Atlético-GO x Vila Nova

Domingo, 29 de janeiro

Anápolis x Itumbiara

Aparecidense x Goiás

Goianésia x Iporá

Rio Verde x Crac

Campeonato Mineiro

Sábado, 28 de janeiro

Atlético-MG x América-TO

Tricordiano x Uberlândia

Domingo, 29 de janeiro

Tupi x Tombense

URT x Caldense

Villa Nova x Cruzeiro

Democrata x América-MG

Campeonato Paranaense

1ª rodada

Sábado, 28 de janeiro

JMalucelli x Cascavel

Domingo, 29 de janeiro

Cianorte x Coritiba

PSTS x Toledo

Londrina x Prudentópolis

Rio Branco x Atlético-PR

Paraná x Foz do Iguaçu

Campeonato Paulista

1ª rodada

Sexta-feira, 3 de fevereiro

Santos x Linense

Sábado, 4 de fevereiro

Santo André x Ituano

São Bento x Corinthians

Novorizontino x São Bernardo

Domingo, 5 de fevereiro

Audax x São Paulo

Palmeiras x Botafogo

Ponte Preta x Ferroviária

Mirassol x Red Bull Brasil

