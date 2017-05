Calendário das Festas Juninas 2017

Confira as respectivas festas e datas. As Festas Juninas são parte do calendário do Apostolado Brasileiro em Massachusetts.

Maio

Sábado, 27 de maio – 5.30 PM às 11.30 PM

Festa Junina em Cambridge

Igreja Santo Antonio

400 Cardinal Medeiros Avenue

Cambridge, MA – 02141

617.547-5593

Junho

Sábado, 3 de junho – 5 PM às 10:30 PM

Festa Junina em Allston

Igreja Santo Antonio

43 Holton Street

Allston, MA – 02134

617.783-2121

Sábado, 10 de junho – 5 PM às 10 PM

Festa Junina em Everett

Igreja Santo Antonio

38 Oakes Street

Everett, MA – 02149

617.387-1393

Sábado, 10 de junho – 5 PM às 11 PM

Festa Junina em Framingham

Saint Tarcisius

560 Waverly Street (Rt 135)

Framingham, MA – 01702

508.628-0360

Sábado, 17 de junho – 5 PM às 11 PM

Festa Junina em Maynard

1 Percival Street

Maynard, MA – 01754

857.888-6234

Sábado, 24 de junho – 5 PM às 11 PM

Festa Junina em Lowell

Igreja Sagrada Família

Holy Ghost Society of Lowell

66 Village Street

Lowell, MA – 01852

978-934.0622

Sábado, 24 de junho – 5 PM às 12 AM

Festa Junina em Somerville

Igreja Santo Antonio

12 Properzy Way

Somerville, MA – 02143

617-625.4530

Sábado, 24 de junho – 5 PM às 11 PM

Igreja de Marlboro

11 Prospect Street

Marlborough, MA – 01752

508.460-1255

Julho 2017

Sábado, 15 de julho – 6 PM às 11 PM

Festa Junina em Rockland

Sagrada Familia

43 Union Street

Rockland, MA – 02370

781.871-5754

Agosto 2017

Sábado, 19 de agosto – 6 PM às 11 PM

Festa Junina em Woburn

Saint Charles Parish

280 Main Street

Woburn, MA 01801

781.344-2073

Data a ser confirmada – 5 PM às 12 AM

Festa Junina em Stoughton

Imaculada Conceição

122 Canton Street

Stoughton, MA – 02172

508.958-5423

Data a ser confirmada – 4 PM às 10 PM

Festa Junina em Peabody

Saint Thomas Church

01 Margin Street

Peabody, MA – 01960

978.531-0224

Data a ser confirmada – 4 PM às 10 PM

Festa Junina em Plymonth

Saint Mary’s Parish

327 Court Street

Plymouth, MA – 02360

As informações foram prestadas pelo Apostolado Brasileiro em Massachusetts.

Foto: Divulgação